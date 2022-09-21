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Ekonomi Bakan Bilgin’den asgari ücret açıklaması: O tarihte yine zam yapacağız
Ekonomi

Bakan Bilgin’den asgari ücret açıklaması: O tarihte yine zam yapacağız

Asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Temmuzda da yaptık. Aralık geliyor, aralıkta da yapacağız" dedi

Yeniakit Publisher
2022-09-21 15:58:00 -
Bakan Bilgin’den asgari ücret açıklaması: O tarihte yine zam yapacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Geçtiğimiz dönem asgari ücrete tarihin en yüksek oranında zam yaptık. Temmuzda da yaptık. Aralık geliyor, aralıkta da yapacağız" dedi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Bilgin'in açıklamalarından satır başları şöyle:

(Asgari ücret) Geçtiğimiz dönem asgari ücrete tarihin en yüksek oranında zam yaptık. Temmuzda da yaptık. Aralık geliyor, aralıkta da yapacağız. Biz, çalışanlarımızı, emekçilerimizi enflasyonun tahribatından kurtaracağız. İnsanlarımızı rahatlatmamız lazım.

Prim gün sayısındaki farklılık ciddi bir sorun. Bunu eşitlememiz lazım. Bunu eşitleyecek bir düzenlemeyi yapacağımızı söyleyeyim.

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Yorumlar

bekir

Tarihin en büyük zammı derken.Herşey 3 ile 4 kat arttı farkındamısınız siz....
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