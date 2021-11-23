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Ekonomi Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Kademeli olmaz!
Ekonomi

Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Kademeli olmaz!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretin tespitine ilişkin görüşmelerle ilgili, "Ben görüşmeleri ilk haftada bitirme kararındayım" dedi. Bakan "Kademeli asgari ücret olmaz" ifadelerini de kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 10:22:00 - 2021-11-23 10:23:04
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Kademeli olmaz!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmelerinin ay sonuna kadar uzamayacağını, 1-2 hafta içinde tamamlanacağını açıkladı.

Yaklaşık 8 milyon çalışanın merakla beklediği asgari ücret için görüşmeler aralık ayında başlıyor. Gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret görüşmeleriyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Aralık ayının sonunu bekleme niyetinde değiliz. Aralık ayının başında başlarız, 1-2 hafta içinde bitiririz. Bu defa erken bitirme eğilimindeyiz. Çünkü; taraflarla, sosyal ortaklarımızla görüşüyoruz. Onlarla bir uzlaşma noktasına doğru gidiyoruz. Araştırmamızın ilk verileri de onlarla uzlaşabileceğimiz yönünde."

"Kademeli asgari ücret olmaz"

Kabine Toplantısı sonrasında çalışmalara ilişkin bilgi veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, kademeli asgari ücret uygulamasının söz konusu olmadığını söyledi.

"Yasalarımıza göre kademeli asgari ücret olmaz, bölgesel asgari ücret olmaz. İşletme büyüklüğüne göre asgari ücret olmaz. O doğrudan doğruya emeği koruyacak en düşük ücrettir ve Türkiye çapında uygulanır."

Asgari ücret anketi tamamlanmak üzere

Bakan Bilgin, işverenin yükünü hafifletmek için asgari ücrette vergi indiriminin söz konusu olabileceğini de anlattı.

Asgari ücretin belirlenmesine yönelik tüm kesimlerin taleplerinin alındığı ilk anket çalışmasının ise tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı.

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