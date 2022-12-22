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Ekonomi Bakan Bilgin kritik tabloyu paylaştı! Asgari ücrette dolar rekoru
Ekonomi

Bakan Bilgin kritik tabloyu paylaştı! Asgari ücrette dolar rekoru

Bugün milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2023 yılı asgari ücret rakamları belli oldu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, dolar bazlı asgari ücret tablosunu paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-12-22 23:43:00 -
Bakan Bilgin kritik tabloyu paylaştı! Asgari ücrette dolar rekoru

Asgari ücretin 8 bin 506 liraya çıkarılmasına ilişkin tablo paylaşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Cumhuriyet tarihinin hem TL hem de dolar bazındaki en yüksek asgari ücreti hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.Milyonların merakla beklediği asgari ücret zammı belli oldu. 2023 yılında geçerli olacak asgari ücret yüzde 54,66'lık zamla 8 bin 506 liraya çıkarıldı.

Ara zam sinyali

Açıklanan rakamın ülkenin genel ekonomik ve sosyal görünümüyle uyumlu olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Beklenmedik bir tabloyla karşılaşırsak geçen yıl olduğu gibi bir ara düzenleme yapmaktan da kaçınmayız" dedi.

"Cumhuriyet tarihinin en yükseği"

Asgari ücrette zam maratonu sona ererken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. AK Parti'nin iktidara geldiği 2022'den bu yana asgari ücret tablosunu paylaşan Bakan Bilgin, "Cumhuriyet tarihinin hem TL hem de dolar bazındaki en yüksek asgari ücreti hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

İşte son 20 yılda asgari ücretteki değişim:

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