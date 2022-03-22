Bakan Bilgin, ek zam taleplerine noktayı koydu!

Yeni yıldan itibaren yüzde 50.5’lik artışla 4 bin 253 liraya çıkarılan asgari ücrette yeni artış olabileceği ifade edilmeye başlanmıştı. Bu konu siyasiler tarafından da sıkça dile getirilmeye başlandı. 'Asgari ücrete ek zam yapılacak mı?' konusuna, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklık getirdi.

İş vereni de düşünmek gerektiğini söyleyen Bilgin, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez asgari ücreti yüzde 50 üzerinde attırdık. Bu günlerde yeniden asgari ücret tartışmalarını anlamlı bulmuyorum. Çünkü gerekeni enflasyon farkı ile yaptık. Bu durumlarda işçiyi de iş vereni de düşünmek lazım. Çünkü asgari ücret artarken, iş verenlerin de maliyeti arttı" dedi.

"İşe alınacak elemanların ilk 3 ay tüm ekonomik giderlerini karşılayacağız"

Yeni istihdam modelinin detaylarından da bahseden Bakan Bilgin, "Bu yeni modelle işe alınacak elemanların ilk 3 ay tüm ekonomik giderleri bakanlığımız ve devlet tarafından karşılanacak. Ücretini vereceğiz, sigortasını, primini yani tüm ekonomik giderlerini biz karşılayacağız. İlkokul, lise, yüksekokul ve üniversite mezunlarını kapsayan, her kesime hitap eden bir model olacak. Bu projeyi uyguladıktan sonra 3 ay sonraki verilere göre bunu tüm Türkiye’ye yaymak istiyoruz. Ben Türkiye’nin üretim, istihdam, büyüme sürecine katkı yapacak olan sanayiciler ile iş insanlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Olağanüstü şartlar olursa değerlendirilir" demişti

Bakan Bilgin, Dünya gazetesine verdiği röportajda da asgari ücrete zam konusuna değinmişti. Bakan Bilgin, "Asgari ücret konusunda öncelikle şunu söylemeliyiz: Bu sene yaptığımız asgari ücret artışı yüzde 50’nin üzerindedir ve asgari ücretin vergi dışı bırakılması çok önemli bir şeydir. Bütün gelirlerde asgari ücretin vergi dışı bırakılması önemli. Sabit ücretle çalışanlar, AGİ kaldırıldı, ücreti düşüreceğim diyen işletmeler yanlış yaptı. İş kanunu anlaşılan ücretten geriye gidilmesini açıkça yasaklıyor. Asgari ücrete şartlar içerisinde bakmak lazım. Asgari ücretin eğer Meclis gündeme getirip değiştirmezse, Aralık’ta belirlenir, tabii olağanüstü şartlar olursa bu şartlara bakarak değerlendirilir. Ancak yasal durum Aralık ayını gösteriyor. Yeni asgari ücretin yasal belirlenme tarihi Aralık’tır." ifadelerini kullanmıştı.

Asgari ücrete yüzde 50 zam yapılmıştı

Yeni yılda asgari ücrete yüzde 50'nin üzerine zam yapılmış ve 2.825 liradan 4.253 liraya çıkarılmıştı. Ayrıca asgari ücretten alınan gelir ve damga vergisi de kaldırılmıştı. Yıllık enflasyonun yüzde 50'nin üzerine çıkmasının ardından asgari ücrete ikinci bir zam yapılması gündeme gelmişti.