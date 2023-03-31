Bakan Bilgin cevapladı! Asgari ücrete Temmuz'da zam yapılacak mı?
Ülke TV canlı yayınında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Asgari ücrete Temmuz'da zam yapılacak mı? sorusuna cevap verdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ülke TV canlı yayınında konuştu.
Bakan Bilgin, "Asgari ücrete Temmuz'da zam yapılacak mı?" sorusuna cevap verdi.
Enflasyona dikkat çeken Bakan Bilgin, "Enflasyon açısından olumsuz bir tablo ortaya çıkarsa, Temmuz'da değerlendiririz ve asgari ücreti yeniden belirleriz." dedi.