Bakan Bilgin: 'Asgari ücret tartışmalarını anlamlı bulmuyorum'

Bir dizi ziyaret için Gaziantep'te bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin, Şehitkamil Sanat Merkezi'nde düzenlenen 'Üretim Sürecine Katılım Yeni Bir İstihdam Modeli' programı tanıtım toplantısına katıldı.

"Asgari ücret tartışmalarını anlamlı bulmuyorum"

Asgari ücrette ikinci zam yapılacağı iddialarına cevap veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez asgari ücreti yüzde 50 üzerinde attırdık. Bu günlerde yeniden asgari ücret tartışmalarını anlamlı bulmuyorum. Çünkü gerekeni enflasyon farkı ile yaptık. Bu durumlarda işçiyi de iş vereni de düşünmek lazım. Çünkü asgari ücret artarken, iş verenlerin de maliyeti arttı" dedi.

"Türkiye'nin yeni sanayileşme modeli Gaziantep'ten başlıyor"

Üretim Sürecine Katılım Yeni Bir İstihdam Modeli hakkında da açıklamalarda bulunan Bakan Vedat Bilgin, “Türkiye'nin yeni sanayileşme hamlesi Gaziantep'ten başlıyor. O yüzden Gaziantep'i hızla limanlara bağlamamız lazım. Kalkınmanın alt yapısı ulaştırma sistemidir. Türkiye bu günlerde ulaştırma alt yapısıyla gelecekteki sanayinin alt yapısını kuruyor. Gaziantep de sanayisindeki gelişmişliğiyle yeni modele en uygun il olarak ön plana çıkıyor” ifadelerini kullandı.

"Ekonomik tahribatı bertaraf etmenin yolu üretimdir, büyümedir, istihdamdır"

Pandemi döneminde pek çok ülke sıkıntı yaşarken Türkiye'nin yüzde 11'lik büyüme oranı yakaladığını söyleyen Bakan Bilgin, "Son iki yılda Avrupa ve Amerika gibi güçlü ekonomiler büyük sıkıntı yaşarken Türkiye bu sıkıntılara rağmen yüzde 11 gibi bir büyüme rakamı yakaladı. Önümüzdeki dönemde de enflasyonun aşama aşama düşeceğini hep beraber göreceğiz. Dünya genelindeki ekonomik tahribatı ülke olarak bertaraf etmenin yolu büyümedir, istihdamdır. Türkiye'de yeni istihdam modeli ile bunu başaracaktır. Biz bu modeli de Gaziantep'ten başlatıyoruz. Çünkü Gaziantep bunu başarabilecek bir sanayi ve ekonomiye sahip. Yeni istihdam modeli burada başladıktan sonra Bursa'da devam edecek ve Türkiye geneline yayılacak" şeklinde konuştu.

"İşe alınacak elemanların ilk 3 ay tüm ekonomik giderlerini karşılayacağız"

Yeni istihdam modelinin detaylarından da bahseden Bakan Bilgin, "Bu yeni modelle işe alınacak elemanların ilk 3 ay tüm ekonomik giderleri bakanlığımız ve devlet tarafından karşılanacak. Ücretini vereceğiz, sigortasını, primini yani tüm ekonomik giderlerini biz karşılayacağız. İlkokul, lise, yüksekokul ve üniversite mezunlarını kapsayan, her kesime hitap eden bir model olacak. Bu projeyi uyguladıktan sonra 3 ay sonraki verilere göre bunu tüm Türkiye'ye yaymak istiyoruz. Ben Türkiye'nin üretim, istihdam, büyüme sürecine katkı yapacak olan sanayiciler ile iş insanlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Toplantıya Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ilçe belediye başkanları, Gaziantep milletvekilleri, protokol üyeleri ve çok sayıda iş adamı katıldı.