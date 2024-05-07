Bakan Bey’e İçişleri Bakanlığı değil, Kültür Bakanlığı yakışır

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, bir dizide kullanılan maket silahları gerçek sandı. Fıkra gibi olayı köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok ise “CHP'nin ‘gölge kabine’ projesini duymuştuk ama İçişleri Bakanlığı'ndan sorumlu milletvekillerinin kim olduğunu bilmiyorduk. Dün tüm Türkiye CHP'nin gölge İçişleri Bakanı'nı öğrendi. Soyadıyla müsemma Murat Bakan. Bence Bakan Bey'in yeri İçişleri değil, Kültür Bakanlığı. Heyecanlı olabilir ama neticede hevesli” dedi. Altınok, yazısında şunları kaydetti:

“CHP'nin "gölge kabine" projesini duymuştuk ama İçişleri Bakanlığı'ndan sorumlu milletvekillerinin kim olduğunu bilmiyorduk.

Dün tüm Türkiye CHP'nin gölge İçişleri Bakanı'nı öğrendi. Soyadıyla müsemma Murat Bakan. CHP Genel Başkan Yardımcısı.

Sayın Bakan dün görev alanında tespit ettiği bir skandalı şu sözlerle kamuoyuna ve dünyaya ilan ediyordu:"Dün İstanbul'da yunus ekipleri tarafından ele geçirilen silahlar. Bu miktarda silah ile neler yapılabilir? Bunların ele geçirilen kısmı olduğu düşünüldüğünde ele geçirilmemiş daha ne kadar silah olabilir? Hele ki Türkiye'de ikamet eden milyonlarca göçmen olduğu düşünülürse... Türkiye uyuşturucu ticaretinde olduğu gibi silah ticaretinde de silah rotası haline mi geldi? Silahların meşei nedir? Yarın İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama bekliyoruz?"

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Fıkrayı uzatmayayım.

Silahlar TRT'deki Teşkilat isimli dizinin setindenmiş.

Bence Bakan Bey'in yeri İçişleri değil, Kültür Bakanlığı. Heyecanlı olabilir ama neticede hevesli.”