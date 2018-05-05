Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bakan Berat Albayrak'tan önemli açıklamalar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak İstanbul Gençlik Festivali'nde konuştu.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 13:41
Bakan Berat Albayrak'tan önemli açıklamalar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak İstanbul Gençlik Festivali'nde konuştu.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"TÜRKİYE'NİN 2023, 2053, 2071 HEDEFİ VAR"

Bugünü o kadar okumalıyız ki geleceğe öyle adım atalım. Her bir kurumun, devletin hedefi vardır. Türkiye'nin 2023, 2053, 2071 hedefi var.

Bu yolculuk içerisinde bir hedefimiz var. Bu ülkeyi bir üst lige çıkarmanın gayreti içindeyiz. Bu süreç hepimizden tek tek başlıyor.

 Bugünü doğru okursak geleceği öyle planlarız. Geleceği en iyi gençlerin okuduğuna inanıyorum.

Afrin'deki harekatta başarılı olmamızda yerli teknolojimizin önemi var.

Sadece ilim yeterli değil, ilim imtihanı çok zordur. Faziletli bir ilime ulaşmak amacımız olmalı.

Şunu aklımızdan çıkarmayacağız; 'Bugün dünden iyi olacak.'.

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 13:41
  1. İstanbul
  2. Berat Albayrak

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "AK Parti hayal edilmeyenleri başardı"
    1. "AK Parti hayal edilmeyenleri başardı"
    2. Şok sözler: 'Kadınlar yüz vermezse..
    3. Hurdası bile milyonlarca lira ediyor
    4. Ankara'da sel felaketi! Yaralılar var
    5. Temelli'nin pasaportuna el konuldu!
    6. Milli silahlarımız dünyayı kendi..
    7. İstanbul'da alarm! Yarın bu yollara..
    8. İbrahim Kalın kritik ziyaretlerin..
    9. Çin'den Almanya'ya CHP'yi..
    10. Soğan topladı hayatı karardı!
    11. Soldado'dan kupa değerlendirmesi:..
    12. İstanbul'da sıcak dakikalar: 2 yaralı
    13. Gülmekten kırıldılar! 'Yumurtalar hep..
    14. Gökçek 'Sonucunu çok merak ediyorum'..
    15. CHP'liler harekete geçti: Demirtaş..
    16. İnce’nin taciz dosyasını FETÖ kapattı!
    17. Flaş iddia! Dursun Özbek seçilirse..
    18. Bakan Özlü: CHP'de şans görmüyorum
    19. Doğu Karadeniz'e turist akacak
    20. Perinçek ile Apo el ele!
    Kuveyt Türk
    Muharrem İnce açıklandıktan sonra Şener kararını verdi!
    Muharrem İnce açıklandıktan sonra Şener kararını verdi!
    İnce'den komik sözler: Cumhurbaşkanı olduğumda...
    İnce'den komik sözler: Cumhurbaşkanı olduğumda...
    Erdoğan çağrı yaptı: Diyelim ki beni devirdiniz...
    Erdoğan çağrı yaptı: Diyelim ki beni devirdiniz...
    Muharrem İnce seçilemezse... Bomba yorum!
    Muharrem İnce seçilemezse... Bomba yorum!
    Muharrem İnce namazda CHP'liler dışarıda
    Muharrem İnce namazda CHP'liler dışarıda

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Hulusi Akar'ın Abdullah Gül'ü ziyaret sebebi ortaya çıktı
    Hulusi Akar'ın Abdullah Gül'ü ziyaret sebebi ortaya çıktı
    Erdoğan'dan 'operasyon' sinyali: Sırada...
    Erdoğan'dan 'operasyon' sinyali: Sırada...