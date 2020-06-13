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Gündem

Bakan Berat Albayrak'tan "milli üretim" mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yeni dönemde yerli ve milli ihracat odaklı büyüme politikamızı daha güçlü şekilde uygulayabilmek için sanayicimize daha çok destek vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 18:50:00 -

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomide yeni dönemin şifrelerine dair sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşımda bulundu. Videolu paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine yer verildi.

Bakan Albayrak, paylaşımında "Yeni dönemde yerli ve milli ihracat odaklı büyüme politikamızı daha güçlü şekilde uygulayabilmek için sanayicimize daha çok destek vereceğiz. Yatırımlarımızdaki odağımız: MİLLİ ÜRETİM. Son dönemlerde ertelenen yatırımların daha güçlü bir şekilde devreye alınmasını hedefliyoruz." ifadelerine yer verdi.

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