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Bakan Berat Albayrak sosyal medyadan duyurdu: Beklentilerimizi aktardık!

Sosyal medya platformu Twitter'dan açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye-ABD arasındaki ticaret hacmini ve işbirliğini artırmak için kendilerinden beklentilerimizi aktardık" ifadelerini kullandı.

06 Şubat 2019 Çarşamba 20:21
Bakan Berat Albayrak sosyal medyadan duyurdu: Beklentilerimizi aktardık!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından Amerikan Türk Konseyi, ABD Ticaret Odası ve TAİK bünyesindeki iş insanları ile toplantı gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Bakan Albayrak, "Amerikan Türk Konseyi, ABD Ticaret Odası ve TAİK bünyesindeki iş insanları ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede, Türkiye-ABD arasındaki ticaret hacmini ve işbirliğini artırmak için kendilerinden beklentilerimizi aktardık" açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 20:21
  1. Amerikan Türk Konseyi
  2. ABD Ticaret Odası
  3. TAİK
  4. Hazine ve Maliye Bakanlığı
  5. Berat Albayrak
  6. Twitter

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