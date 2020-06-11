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Gündem

Bakan Berat Albayrak: Öğrendik, tekrar gurur duyduk

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye’yi enerji merkezi haline getirebilmek için var gücümüzle çalıştık. Bu alanda atılan en stratejik adımlardan biri olan TANAP ile Türkiye’ye taşıyacağımız toplam gazın 6 milyar metreküpe ulaşacağını öğrendik, tekrar gurur duyduk" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 16:51:00 -
Bakan Berat Albayrak: Öğrendik, tekrar gurur duyduk

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) ile Türkiye'ye taşınacak toplam gazın 6 milyar metreküpe ulaşacağını açıkladı.

Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Türkiye’yi enerji merkezi haline getirebilmek için var gücümüzle çalıştık. Bu alanda atılan en stratejik adımlardan biri olan TANAP ile Türkiye'ye taşıyacağımız toplam gazın 6 milyar metreküpe ulaşacağını öğrendik, tekrar gurur duyduk" ifadesini kullandı.

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