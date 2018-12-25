Bakan Berat Albayrak asgari ücret zammı sonrası 2019 yılının müjdelerini paylaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, asgari ücret zammı ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Albayrak milyonları sevindiren zamla ilgili şunları söyledi:

"2018 yılında ekonomide yakaladığımız güçlü performansı, vatandaşımıza verdiğimiz müjdelerle taçlandırıyoruz.

Asgari ücret zammı, enerji indirimleri ve istihdam destekleri ülkemize, milletimize, ekonomimize hayırlı olsun"

2019 yılında vatandaşları bekleyen müjdeleri de sıralayan Bakan Albayrak şu paylaşımı yaptı:

Erdoğan, indirim müjdesi vermişti

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün partisinin grup toplantısında elektrik ve doğal gaz faturalarına yönelik indirim müjdesi vermişti.

Erdoğan konu hakkında şunları söyledi:

"Yılbaşından itibaren elektrik fiyatlarında, konutlarda yüzde 10 indirim yapıyoruz. Aynı şekilde konutlar ve ticarethanelerde kullanılan doğal gazın fiyatında da yüzde 10'luk bir indirime gidiyoruz."