Bakan Bekir Pakdemirli’den flaş açıklama! ‘Sabotaj olabileceğine dair düşünceleri var’

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangını nedeniyle geldiği İzmir’de yangına dair açıklamada bulundu. Bakan Pakdemirli, yangının başlangıç noktasında yiyecek içecek kalıntılarının bulunduğunu, yangının çıkış sebebinin bu olabileceği ve olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Maalesef dün Çatalca'da ve yakın zamanda Kemalpaşa'da çıkan yangınlarla alakalı orman teşkilatımızın sabotaj olabileceğine dair düşünceleri var. Bunlarla ilgili çok yönlü soruşturma kolluk kuvvetlerimizce, valilerimizce yürütülüyor. Bunlarla ilgili bazı aksiyonlar alınmış durumda."

"(Menderes'teki orman yangını) Arkadaşların bir tespiti var. Başlangıç noktasında yeyicek içecek materyalı bulunmuş. Yiyecek içecek maksatlı gelen birileri tarafından yanlışlıkla çıkarılmış olabileceği düşünülüyor. Tahmin ediyorum 300-400 hektar etkilenmiş olabilir. Kesin rakamları arkadaşlarımız ölçümleri yaptıktan sonra kamuoyuyla paylaşıyor olacağız. Olayla ilgili benim bildiğim bir gözaltımız var"