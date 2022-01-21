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Ekonomi Bakan Bekir Pakdemirli’den BAE mesajı
Ekonomi

Bakan Bekir Pakdemirli’den BAE mesajı

Expo 2020 Dubai sergi alanını ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ziyaret sonrasında yaptığı sosyal medya paylaşımı ile, “Ülkeler arası diyalog kanallarının yeniden tesis edilmesinden memnuniyet duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-21 16:11:00 -
Bakan Bekir Pakdemirli’den BAE mesajı

YENİ AKİT  ANKARA

Birleşik Arap Emirlikleri’nin de (BAE) bulunduğu Expo 2020 Dubai kapsamında sergileri gezen bakan Pakdemirli, ülkeler arası diyaloglardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) sergi alanlarını ziyaretleri sonrasında sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak ülkeler arası diyalog kanallarının yeniden tesis edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Pakdemirli yaptığı paylaşımda, “Expo 2020 Dubai kapsamında TBMM Başkanımız Sn. Mustafa Şentop ve heyetimiz ile Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) sergi alanlarını ziyaret ettik. Aramızdaki köklü dostluğun ilişkilerimizi geliştireceğine inanıyorum. Bölge ülkeleri arasındaki diyalog kanallarının yeniden tesis edilmesinden memnuniyet duyuyoruz, bu olumlu iklimin tüm bölgeye fayda sağlamasını temenni ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

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