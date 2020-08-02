Bakan Bekir Pakdemirli paylaştı: Dün gece rahat uyudunuz mu?
Sosyal medya hesabından yangınla mücadele ekiplerinin fotoğrafını paylaşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Dün gece rahat uyudunuz mu? Orman yangınlarıyla mücadele eden kahramanlarımız siz rahat uyuyun diye bu bayram da evlerinde uyuyamadılar" notunu düştü.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yangınla mücadele ekiplerinin fotoğrafını paylaştı.
Bakan Pakdemirli yaptığı paylaşımda, "Dün gece rahat uyudunuz mu? Orman yangınlarıyla mücadele eden kahramanlarımız siz rahat uyuyun diye bu bayram da evlerinde uyuyamadılar. Ormanlarımızda lütfen ateş yakmayalım!" ifadelerini kullandı.