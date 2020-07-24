Bakan Bekir Pakdemirli müjdeyi açıkladı: Bugün hesaplara yatırılıyor

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 24 Temmuz'da saat 18.00 itibariyle hesaplara aktarılacak desteklere ilişkin detayları açıkladı.

İşte Bakan Pakdemirli'nin o açıklamaları:

"Destek Ödeme kalemleri ve miktarları şöyle olacak:

Çiğ Süt Desteği ödemesi 254.300 üreticimizin 2,45 milyon ton çiğ sütü için 329,4 milyon lira,

Hububat Ve Baklagil Desteği 4.905 üreticimize 16 milyon 515 bin lira,

Yağlı Tohumlu Bitkiler Desteği 148 üreticimize 1 milyon 900 bin lira,

Dane Mısır Desteği 522 üreticimize 506 bin lira,

Katı Organik-Organomineral Gübre Desteği 2.391 üreticimize 1 milyon 525 bin lira,

Toprak Analizi Desteği 176 bin lira,

Mazot Gübre Desteği 102 üreticimize 74 bin lira,

Kırsal Kalkınma Desteği 69 projeye 6 milyon 464 bin lira,

Uzman Eller Projesi 9 projeye 880 bin lira

Hayvan Gen Kaynakları Desteği kapsamında ise 112 yetiştiricimize 764 bin lira olmak üzere toplamda 358 milyon 204 bin lira tarımsal destek bütün üreticilerimize hayırlı, uğurlu, bereketli olsun.''