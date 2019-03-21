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Bakan Bekir Pakdemirli açıkladı: Yarın 18.00'den sonra başlayacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hayvan üreticilerinemüjdeli haberi verdi. Pakdemirli, "2018 yılı malak desteklemeleri, yetiştiricilere yarın saat 18.00'den sonra tek seferde verilecek" dedi.

21 Mart 2019 Perşembe 18:53
Bakan Bekir Pakdemirli açıkladı: Yarın 18.00'den sonra başlayacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2018 yılın malak, anaç manda, manda yavru ve sürü yöneticisi desteklemelerinin yarın saat 18.00'den sonra tek seferde ödeneceğini belirtti.

Pakdemirli, Adıyaman Ziraat Odası'nda tarım ve hayvancılık sektörü temsilcileriyle görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 2018 yılı malak desteklemelerinin yetiştiricilere yarın saat 18.00'den sonra tek seferde ödeneceğini belirtti.

Bu çerçevede 8 bin 569 yetiştiricinin 31 bin 207 baş malağı için 8 milyon lira destek ödeneceğini dile getiren Pakdemirli, tüm çiftçilere hayırlı olmasını diledi.

"Saat 18'den sonra..."

Pakdemirli, anaç manda desteği ödemelerinin de yarın başlayacağını ifade ederek, şöyle devam etti:

"2018 yılı anaç manda desteklemeleri, yetiştiricilerimize yarın saat 18.00'den sonra tek seferde ödenecektir. 2018 yılı anaç manda desteklemeleri çerçevesinde 10 bin 797 yetiştiricimizin 68 bin 150 baş anaç mandasına 18 milyon lira destek ödenecek. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun. Çoban istihdamı destek ödemeleri de yarın başlıyor. 2018 yılı sürü yöneticisi istihdamı (çoban) desteklemeleri işletmelerimize yarın saat 18.00'den sonra tek seferde ödenmeye başlanacaktır. 2018 yılı sürü yöneticisi istihdamı desteklemeleri çerçevesinde 7 bin 23 işletmemize çoban istihdamına katkıda bulunmak maksadıyla 35 milyon lira destek ödenecek. Tüm işletmelerimize hayırlı olsun."

Manda yavru destek ödemelerinin de diğer ödemelerle aynı gün ve saatte başlanacağını belirten Pakdemirli, 8 bin 569 yetiştiricinin 31 bin 207 baş malağına 8 milyon lira destek ödeneceğini sözlerine ekledi.

 

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 18:53
  1. Adıyaman
  2. Bekir Pakdemirli

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