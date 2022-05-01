  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bedelli askerlik yapacaklar dikkat! Hakkınız yanabilir

Özbekistan'dan Taliban'ı kızdıracak açıklama

Masumları attılar teröristi doldurdular CHP’li İBB’deki rezaletleri sıralayan Başkan Erdoğan, “yargı hesabını soracak” dedi

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan EYT düzenlenmesiyle ilgili açıklama: Hesabı iyi yapmak gerekir

Bakan Bilgin "Emekli maaşı artacak" demişti! Müjdeyi bugün verecek

İşte Trabzonspor'da şampiyonluğun dönüm noktaları

Kriz büyüyor! Çözümü Türkiye'nin yanı başında buldular, petrolde kritik gelişme

Trabzonspor'u kutlamak isteyen İmamoğlu rezil oldu! Şehit Eren Bülbül yerine paylaştığı fotoğraf...

Rusya, Odessa'da havaalanını vurdu

CHP'li belediyenin Ramazan etkinliğine tepkiler çığ gibi
Siyaset Bakan Bekir Bozdağ'dan "Ramazan Bayramı" mesajı
Siyaset

Bakan Bekir Bozdağ'dan "Ramazan Bayramı" mesajı

Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Türkiye, gözyaşı ve acıların son bulması için kararlı ve cesur duruşunu sürdürmekte, sessiz yığınların sesi, haksızlığa uğrayanların umudu olmaya devam etmektedir" ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-01 16:24:00 -
Bakan Bekir Bozdağ'dan "Ramazan Bayramı" mesajı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, rahmet, bereket, ibadet ve bağışlanma ayı olan Ramazan-ı Şerif'i geride bıraktıklarını belirtti.

Bayrama kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Bozdağ, "Ramazan'ın bizlere kazandırdığı kardeşlik, sabır, dayanışma ve paylaşma hasletlerini her zaman hayatımızda devam ettirmeyi, bu ayın bereketinin, rahmetinin her zaman bizleri diri tutmasını niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Bugün bütün dünyada ve özellikle Müslüman coğrafyalarda yaşanan acı ve zulümler, bayram günlerini huzurla, neşeyle, coşkuyla geçirmemize maalesef gölge düşürmektedir. Bir yandan bitmek bilmeyen savaşların sebep olduğu acı, kan, gözyaşı, masum insanlar ve çocuklar başta olmak üzere ölümler, diğer yandan artan İslamofobi, ayrımcılık ve ötekileştirme politikaları, birliğin, beraberliğin, paylaşmanın en güzel ve coşkuyla yaşandığı bayram günlerini buruk bir şekilde geçirmemize neden olmaktadır.

Türkiye, gözyaşı ve acıların son bulması için kararlı ve cesur duruşunu sürdürmekte, sessiz yığınların sesi, haksızlığa uğrayanların umudu olmaya devam etmektedir. Ramazan Bayramımızın ülkemize, İslam alemine ve insanlığa barış, huzur ve kardeşlik getirmesini Cenabıhak'tan niyaz ediyor, adli teşkilatımızın, yargı camiamızın ve aziz milletimizin Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay