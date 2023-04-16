Bakan Bekir Bozdağ duyurdu: Sayı 22 bin 120'ye çıkarıldı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "'Biz gelince falan özgür olacak, filan özgür olacak.' Bunlar yargıya müdahaleden hep şikayet ediyorlar. Biz de yargıya kimsenin müdahale etmesini istemeyiz. Müdahale etmesine de izin vermeyiz ama şimdi Sayın Kılıçdaroğlu yargıç, 'Hemen çıkacak.' Ne yapacaksın? Beraat mı vereceksin? Sen hakim misin, savcı mısın?" ifadelerini kullandı.

14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Şanlıurfa'dan AK Parti milletvekili adayı olarak gösterilen Bozdağ, Balıklıgöl'de yapılan TRT Haber canlı yayınında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Kentte, kendini evinde gibi hissettiğini belirten Bozdağ, Şanlıurfa'nın evlatlarından biri olarak şehre hizmet edeceğini söyledi.

Bozdağ, Şanlıurfa'da zorlaştıran değil kolaylaştıran, ayıran değil birleştiren bir anlayışla çalışacaklarını, yeni dönemde Şanlıurfa'nın tarım, sanayi ve diğer alanlarında geldiği noktayı daha ileri taşıyacaklarını anlattı.

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Kentin en büyük şikayetinin enerji alanında olduğunu dile getiren Bozdağ, sulama elektriği ile ilgili problemleri azaltmak için Karacadağ Güneş Enerji Sistemi Projesi'nin devreye alınacağını, şehrin enerji bakımından endüstriyel bölge ilan edilerek özel yatırımların destekleneceğini bildirdi.

Bekir Bozdağ, kentsel dönüşümle ilgili de Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da çalışmalar yapılacağını bildirdi.

Seçimlerin ilk turda sonuçlanıp sonuçlanmayacağının sorulması üzerine Bozdağ, halkla beraber siyaset yapan birisi olarak halkın tepkilerine baktığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Vatandaş seçimle ilgili kararını vermiş, bu seçim birinci turda bitecek, çok net. Taraf olarak söylemiyorum, gördüğüm bunca seçim tecrübesine istinaden söylüyorum. Katılım yüksek olacak, kararsızların da Türkiye'nin hayrını düşünerek karar vereceğine inanıyorum. Çünkü her seçimde toplumun bir kesimi 'A', bir kesimi 'B' diye ayrıştığı için kararsızlar esasında iktidarı tayinde önemli rol oynuyor. Onlar da ülkenin menfaatine bakıyorlar. Bazıları 'kararsız şuna, buna bakıyor' diyor. Kararsız, nefretine, kinine göre bakan insanlar değil. Bu ülkenin, milletin çıkarı nerede, ona göre bakıyor. Her defasında kararsız seçmen, 'Türkiye'nin çıkarı Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'da' dedi, oraya verdi. Seçim anketlerine de bakarsanız kararsızların dağılımının gittikçe AK Parti'ye, Cumhurbaşkanı'mıza kaydığını görüyoruz."

Türkiye'de iktidarda sorun olmadığını, bugüne kadar 15 seçimi kaybeden muhalefetin sorunlu olduğunu ifade eden Bozdağ, "İnsanların bıktığı, usandığı iktidar değil. Çünkü her yeni şeyi söyleyen iktidar. Tayyip Bey'den daha yeni şey söyleyen ikinci bir lider yok ama 'eskiye döneceğiz' diyen, Türkiye'nin krizlerine, kaoslarına geri dönmeyi vadeden, eskiyi yeni diye takdim eden zihniyet var. Türkiye'de muhalefet sorunu vardır. Muhalefeti de değişimi yapmaya halk sandıkta mecbur edecektir. 14 Mayıs akşamı Sayın Kılıçdaroğlu da yok, diğer genel başkanlar da partilerinin başında duramayacaktır. Halk değişim düğmesine basmıştır." dedi.

TBMM'deki milletvekili dağılımıyla ilgili nasıl bir sonuç çıkabileceğinin sorulduğu Bozdağ, Cumhur İttifakı'nın salt çoğunluğu sağlayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bölgesel söylemlerde bulunduğunun belirtilmesi üzerine Bozdağ, bunun "riyakar bir siyaset" olduğunu kaydetti.

"Birtakım ahitleşmelerin olduğu anlaşılıyor"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın serbest bırakılacağına yönelik vaatler var. HDP'ye verilmiş sözler mi var?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Sayın Kılıçdaroğlu gitti, görüştü. Meclis'te görüştü, partiye gidemedi. Madem ittifak yapıyorsun partisine git. Partiye gitmeye cesaret edemedi. Bunu da HDP'ye oy veren vatandaşlarımızın dikkatine sunmak isterim, HDP'li vatandaşlarımızın oylarına ihtiyacı varken HDP'yi ziyaret etme cesaretini gösteremeyen, fotoğraf vermekten çekinen birisi seçimden sonra, oy alışverişinden sonra, ihtiyacı kalmazsa o binaya, binanın arkasındakilere dönüp bakar mı, bunu değerlendirmelerini istiyorum. Bu görüşmelerde birtakım ahitleşmelerin olduğu anlaşılıyor.

'Biz gelince falan özgür olacak, filan özgür olacak'. Bunlar yargıya müdahaleden hep şikayet ediyorlar. Biz de yargıya kimsenin müdahale etmesini istemeyiz. Müdahale etmesine de izin vermeyiz ama şimdi Sayın Kılıçdaroğlu yargıç, 'Hemen çıkacak.' Ne yapacaksın? Beraat mı vereceksin? Sen hakim misin, savcı mısın? Yargıtay mısın? İstinaf mısın? Değilsin. Sen nasıl yapacaksın? O zaman işte demek ki başka birtakım kanuni düzenlemeler yapacak. O zaman onu söyle."

Cumhurbaşkanı yardımcısı modeli

Millet İttifakı'nın 7 cumhurbaşkanı yardımcısı modelinin sorulması üzerine Bozdağ, dünyanın hiçbir yerinde 7 başkan yardımcılığının bulunmadığını, "7 Kocalı Hürmüz" modelinin vaat edildiğini söyledi.

Bozdağ, Millet İttifakı'na ilişkin, "Bir solcuyu cumhurbaşkanı seçmek için beş tane sağcı ittifak etmiş uğraşıyor. Bir sağcıyı indirmek için, bütün sağcı genel başkanların bir kısmı bir araya gelmiş, solcu birini onun yerine getirmek için canla başla çalışıyorlar. Çok ilginç bir şey bu. Bizim siyasi tarihimiz bakımından da. Bunların motivasyon kaynağı kin, nefret ve intikam, buna esir olmuşlar. O yüzden kinlerini nefretlerini ve intikam duygularını rehber edinenlere halk iktidar vermez" diye konuştu.

Adalet Bakanlığına personel alımı

Yeni anayasayla ilgili de açıklamalarda bulunan Bozdağ, mevcut anayasanın darbe anayasası olduğunu, milletin anayasası olmadığını kaydetti. Anayasanın 423 yerinde değişiklik yapıldığını aktaran ve "423 yamalı bir anayasayla biz karşı karşıyayız" diyen Bakan Bozdağ, yeni bir anayasa yapılması gerektiğini vurguladı.

Bozdağ, Adalet Bakanlığına yeni personel alımıyla ilgili soruyu yanıtlarken de daha önce 18 bin 500 yeni personel alımı yapılacağını açıkladığını hatırlattı.

Yeni kadrolar ilave edildiğini bildiren Bozdağ, "Şu anda 22 bin 120 personel alımı için yazımızı Cumhurbaşkanlığına gönderdik. Önümüzdeki hafta hangi ilde, hangi branşta kaç kişi alacağımızın ilanını yapacağız. 22 bin 120 personel alımı için ilana çıkacağız" bilgisini paylaştı.