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Ekonomi

Bakan bayram öncesi müjdeyi verdi! Tarih açıklandı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 1100 adli, 100 idari toplam 1200 hakim ve savcı alımı için 21-22 Kasım'da yazılı sınav yapılacağını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-30 10:46:00 -
Bakan bayram öncesi müjdeyi verdi! Tarih açıklandı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün Twitter hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Bayram öncesi iki güzel haber vermek istiyorum. 100 idari hakim, 100’ü avukatlık mesleğinden 1100 adli hakim ve savcı olmak üzere 1200 hakim ve savcı alımı için 21-22 Kasım tarihlerinde yazılı sınav yapacağız.

Ayrıca açıktan ve naklen atama yoluyla 1100 icra müdürü ve icra müdür yardımcısı alımı yapacağız. Bunun yazılı sınavını da 22 Kasım’da gerçekleştireceğiz.

Her iki sınav da ÖSYM tarafından yapılacak. Yeni alımlarla yargı teşkilatını daha da güçlendirerek vatandaşlarımızın adalet hizmetlerini erişimini hızlandırmayı amaçlıyoruz. Hayırlı olsun. Tüm adaylara şimdiden başarılar diliyorum."

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