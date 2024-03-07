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Ekonomi Bakan Bayraktar'dan Tüm Türkiye için kamuoyu duyurusu: 5 ülke arasına sokacak! Keşifler her an güncelleniyor
Ekonomi

Bakan Bayraktar'dan Tüm Türkiye için kamuoyu duyurusu: 5 ülke arasına sokacak! Keşifler her an güncelleniyor

Yeniakit Publisher
2024-03-07 01:15:00 - 2024-03-07 02:06:14
Bakan Bayraktar'dan Tüm Türkiye için kamuoyu duyurusu: 5 ülke arasına sokacak! Keşifler her an güncelleniyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Eskişehir'de yaptığı açıklama ile Beylikova'da keşfedilen nadir elementlerin ülkemizi dünya klasmanında ilk 5 ülke arasına sokacağını söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Beylikova ilçesinde keşfedilen nadir toprak elementlerinin çok önemli olduğunu ifade ederek, "Türkiye için oyun değiştirici etkisi olabilecek kadar ehemmiyetli bir faaliyet olacak. Bütün dünyanın gözünü çevirdiği, bütün dünyada herkesin sorduğu Beylikova'da nadir toprak elementleri madeni, Türkiye’yi de açıkçası dünya klasmanında ilk 5’e sokacak faaliyetlerden, çalışmalardan bir tanesi" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir’e geldi. Eskişehir Valiliği önünde Vali Hüseyin Aksoy’un yanı sıra AK Parti Eskişehir milletvekilleri Ayşen Gürcan ve Fatih Dönmez tarafından karşılanan Bakan Bayraktar, Vali Aksoy’u makamında ziyaret etti. Ardından Eskişehir Sanayi Odası’na geçen Bakan Bayraktar, iş insanlarıyla bir araya geldi. İki Eylül Caddesi’nde esnafları dolaşarak sohbet eden Bakan Bayraktar, AK Parti İl Başkanlığı'na gitti. Parti girişinde milletvekillerinin yanı sıra partililerce karşılanan Bakan Bayraktar, AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye başkan adayı Nebi Hatipoğlu ve diğer adaylara destek istedi.

'BEYLİKOVA'DAKİ KEŞİFLER BİZE İLK BEŞE TAŞIYACAK'

Eskişehir’in Beylikova ilçesinde keşfedilen nadir toprak elementlerinin kendileri için çok önemli olduğunu anlatan Bakan Bayraktar, "Çok müstesna bir şehir. Enerji ve maden açısından merkez şehirlerden bir tanesi. Çok önemli maden kaynaklarımız burada. Çok önemli maden işletmelerimiz burada. Buranın istihdamına çok önemli katkıda bulunuyor bu işletmeler. Ama onun ötesinde geleceğe dönük olarak da Beylikova’daki keşfettiğimiz nadir toprak elementleri, o madenin inşallah üretime başlaması önümüzdeki süreçte yapacağımız yatırımlarla istihdama ve Eskişehir’e çok büyük katkısı olacak. Ama inanın Türkiye için oyun değiştirici etkisi olabilecek kadar ehemmiyetli bir faaliyet olacak. Bütün dünyanın gözünü çevirdiği, bütün dünyada herkesin sorduğu Beylikova’daki nadir toprak elementleri madeni, Türkiye’yi de açıkçası dünya klasmanında ilk 5’e sokacak faaliyetlerden, çalışmalardan bir tanesi." diye konuştu.

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