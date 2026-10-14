Bakan Bayraktar'dan İstanbul'daki LPG zirvesinde mesaj: 'LPG gerçek bir fark yaratabilir'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin dünyanın en büyük ikinci otogaz tüketicisi olduğunu, otogaz istasyonu ve LPG'yle çalışan araç sayısında ise birinci sırada bulunduğunu açıkladı. Dünya Likit Gaz Birliği (WLGA) tarafından 'Değişen Dünyada Dayanıklılık' temasıyla düzenlenen Likit Gaz Haftası'nın İstanbul Kongre Merkezi'ndeki (ICC) açılışında konuşan Bakan, LPG'yi küresel enerji erişimi sorunlarının çözümünde önemli bir araç olarak gösterdi: "Milyarlarca insan temel modern enerji hizmetlerine erişemediği sürece, kapsayıcı bir enerji dönüşümünden söz edemeyiz. İşte bu noktada LPG gerçek bir fark yaratabilir."

Geçen yıl itibarıyla toplam LPG tüketiminde Avrupa'da ikinci sırada yer aldıklarını belirten Bayraktar, Türkiye'nin dünyanın en büyük ve en gelişmiş LPG pazarlarından birine sahip olduğunu söyledi. Türkiye'de ilk kez düzenlenen zirve; uluslararası kuruluşların temsilcilerini, sektör liderlerini, LPG şirketlerinin üst düzey yöneticilerini ve enerji uzmanlarını bir araya getirdi. Program 16 Ekim Cuma günü sona erecek.

Yaklaşık 10 bin otogaz istasyonu, 5,2 milyon LPG'li araç

Bakan, ülkede yaklaşık 10 bin otogaz istasyonu ve 5,2 milyon LPG'yle çalışan araç bulunduğunu, bu rakamların kayıtlı araç filosunun yaklaşık yüzde 30'unu oluşturduğunu aktardı. Rakamların pazarın olgunluğunu ve altyapının gücünü yansıttığını belirten Bayraktar, deneyimlerini yeni pazarlara taşıyarak uluslararası alanda genişleyen Türk LPG şirketleriyle gurur duyduklarını da sözlerine ekledi.

Bayraktar'a göre LPG, on yıllardır Türkiye'nin enerji pazarında hayati bir rol oynadı; evlere modern pişirme çözümleri getirdi, otogaz yoluyla ulaşım sektörünü değiştirdi.

Son birkaç yılda pandemi, tedarik zinciri kesintileri, ticaret savaşları, jeopolitik gerilimler ve silahlı çatışmaların birbiri ardına yaşandığını hatırlatan Bayraktar, enerji güvenliğini temel bir ulusal güvenlik önceliği olarak tanımladı. Bakan, Dünya Petrol Kongresi için 12 Ekim Pazartesi günü Riyad'da bulunduğunu, uçağı iniş yapmadan sadece birkaç saat önce havaalanının füze saldırısına uğradığını anlattı. "Umarım bu, bizim yeni normalimiz haline gelmez; ancak, sürekli krizler ve belirsizliklerin yaşandığı bir döneme giriyor olabileceğimizi kabul etmeliyiz" diyen Bayraktar, enerji sektörünün bu yeni gerçeklere uyum sağlamayı öğrenmesi gerektiğini vurguladı.

Zorlukların üstesinden gelmek için dayanıklı enerji sistemlerine ve her pazarın farklı ihtiyaçlarını dikkate alan gerçekçi, esnek ve dengeli akıllı politikalara ihtiyaç duyulduğunu, çeşitlendirmenin bu politikaların merkezinde yer aldığını ifade eden Bakan, "Tek bir enerji kaynağına, tek bir tedarikçiye, tek bir teknolojiye veya tek bir nakliye güzergahına bağımlı kalmayı göze alamayız" dedi.

Bayraktar'a göre küresel enerji tartışmalarında zaman zaman petrol ve doğalgazın gölgesinde kalan LPG; esnekliği, taşınabilirliği ve erişilebilirliği sayesinde özellikle arz kesintileri yaşanan dönemlerde milyonlarca tüketici için önemli bir alternatif sunuyor.

Dünyada yaklaşık 2 milyar insan temiz pişirme imkânından yoksun

Üzerinde durmak istediği en önemli konulardan biri olarak temiz pişirmeyi gösteren Bayraktar, on yıllardır süren teknolojik ilerlemeye rağmen dünya çapında yaklaşık 2 milyar insanın hâlâ temiz pişirme imkânından yoksun olduğunu, ciddi sağlık ve çevre sorunlarına yol açan geleneksel yakıtlara ve pişirme yöntemlerine güvenmeye devam ettiğini aktardı. Bakana göre bu yalnızca bir enerji sorunu değil; aynı zamanda bir halk sağlığı, ekonomik kalkınma ve çevre sorunu.

Elektrik ve doğalgaz altyapısının sınırlı olduğu topluluklarda LPG'nin geleneksel pişirme yakıtlarına pratik ve nispeten daha temiz bir alternatif sunduğunu söyleyen Bakan, Türkiye'nin bu dönüşümü çoktan yaşadığını, deneyimlerinin diğer ülkelere değerli dersler verebileceğine inandıklarını dile getirdi. Temiz pişirme uygulamalarının yaygınlaştırılması için uygun fiyatlı tedarik, güvenli ekipman, güvenilir dağıtım ağları ve hükümetler, sanayiyle uluslararası kurumlar arasında işbirliğinin gerekli olduğunu belirtti.

Temiz pişirmeyi, Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP31'de küresel gündeme taşımayı planladıklarını açıklayan Bayraktar, iklim eyleminin enerjiye erişim ve ekonomik kalkınmayla el ele gitmesi gerektiğine inandıklarını kaydetti.

Bakan, temiz pişirmenin ötesinde LPG'nin ulaşım, ısıtma ve endüstriyel uygulamalarda da önemli faydalar sağlamaya devam ettiğini, taşınabilirliği ve sınırlı altyapı gereksinimleri sayesinde doğal afetler ve acil durumlarda özellikle değerli olduğunu anlattı. Türkiye'nin kapsamlı bir doğalgaz dağıtım ağı geliştirdiğini, birçok ülkede hâlâ böyle bir altyapı bulunmadığını belirten Bayraktar, LPG'nin bu ülkeler için acil ve pratik bir enerji çözümü sunabileceğini ifade etti.

Bayraktar küresel LPG endüstrisi için üç öncelik sıraladı

Bakan, geleceğe yönelik üç öncelik gördüğünü belirtti: tedarik zincirinin dayanıklılığını çeşitlendirilmiş kaynaklar, güvenilir altyapı ve daha güçlü uluslararası işbirliğiyle güçlendirmek; özellikle temiz pişirme ve modern enerji altyapısından yoksun topluluklar için LPG'ye güvenli ve uygun fiyatlı erişimi genişletmek; verimliliği artırmak, güvenlik standartlarını güçlendirmek ve güvenilir düşük karbonlu çözümler geliştirmek için inovasyon ve sürdürülebilirliğe yatırım yapmak. Bayraktar, Türkiye'nin bu öncelikleri ilerletmek için uluslararası ortaklarla işbirliği yapmaya hazır olduğunu, Likit Gaz Haftası'nın yeni ortaklıklar kurmak ve ortak hedefleri somut sonuçlara dönüştürmek için mükemmel bir platform sunduğuna inandığını söyledi.

Bayraktar konuşmasını, "Enerjinin geleceği, tek bir yakıta veya teknolojiye bağlı olmayacaktır" sözleriyle noktaladı. Bakan, bunun ülkelerin farklı ihtiyaçlarına ve koşullarına cevap veren çözümlerin bir kombinasyonunu gerektireceğini, LPG'nin de sürekli gelişen enerji manzarasında önemli bir yere sahip olmaya devam edeceğini ifade etti.