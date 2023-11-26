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Gündem Bakan Bayraktar'dan elektrik kesintisi açıklaması! Yurt genelinde...
Gündem

Bakan Bayraktar'dan elektrik kesintisi açıklaması! Yurt genelinde...

Yeniakit Publisher
2023-11-26 15:45:00 -
Bakan Bayraktar'dan elektrik kesintisi açıklaması! Yurt genelinde...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yurdun genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle dağıtım hatlarında meydana gelen arızalara karşı ekiplerin sahada koordineli şekilde aralıksız çalıştığını ifade etti.

Bakan Bayraktar, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, söz konusu sorunların en kısa sürede giderileceğini belirterek şunları kaydetti:

"Başta Karadeniz Bölgesi olmak üzere yurdun genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle dağıtım hatlarında meydana gelen arızalara ekiplerimiz sahada koordineli bir şekilde aralıksız müdahale etmektedir.

En kısa sürede sorunlar tamamen giderilerek sıkıntı yaşayan bölgelerimize elektrik verilecektir.

Olumsuz hava koşullarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

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