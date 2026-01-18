  • İSTANBUL
Gündem Bakan Bayraktar: "Vatandaşlarımıza kesintisiz enerji akışı sağlamak için ekiplerimiz görevlerinin başında"
Yeniakit Publisher
Bakan Bayraktar, çalışmaların aktarıldığı bir videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bakan Bayraktar, paylaşımında, "Hava ne kadar sert, coğrafya ne kadar zorlu olursa olsun vatandaşlarımıza kesintisiz enerji akışı sağlamak için ekiplerimiz 7 gün 24 saat sahada. Zorlu hava şartlarına rağmen görev başında olan teknik ekiplerimiz, enerji arz güvenliğini en üst seviyede tutmak için büyük bir özveriyle çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Hava ne kadar sert, coğrafya ne kadar zorlu olursa olsun vatandaşlarımıza kesintisiz enerji akışı sağlamak için ekiplerimiz 7 gün 24 saat sahada" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu Türkiye Elektrik İletim A.Ş (TEİAŞ), 22 bölge müdürlüğüyle kış aylarında elektrik iletim hatlarının sorunsuz işlemesi için ülke genelinde detaylı bir çalışma yürütüyor. Bu kapsamda Erzurum TEİAŞ 15. Bölge Müdürlüğüne bağlı görev yapan teknik ekipler, yoğun kar yağışı ve fırtına altında, ulaşılması güç bölgelerde bakım-onarım faaliyetlerini sürdürüyor.

PALETLİ ARAÇLAR BÖLGEYE ULAŞIYOR

Operasyon merkezine düşen arıza bildirimiyle birlikte süreç başlatılıyor. Önce arızanın yeri ve kapsamı netleştiriliyor. Daha sonra hava durumu, yol şartları ve erişim güzergahı anlık olarak değerlendiriliyor. Ardından alanında uzman ekipler paletli araçlarla arızanın meydana geldiği noktaya sevk ediliyor.

DRONLAR İLE KONTROL SAĞLANIYOR

Bölgeye ulaşıldığında, süreci hızlandırmak ve sahayı daha geniş açıdan değerlendirmek amacıyla 'dron' ile ön tespit çalışması yapılıyor. Kar ve buz yükü, şiddetli rüzgar ve tipinin zarar verdiği hat bileşenleri tek tek kontrol ediliyor. Gerekli tüm güvenlik tedbirleri alınarak iletim hattına erişim sağlanıyor. Daha sonra ise hattın üzeri temizlenerek hasarlı ekipmanlar onarılıyor ve hat yeniden devreye alınmaya hazır hale getiriliyor.

2 BİN 413 UZMAN PERSONEL SAHADA

Türkiye genelinde TEİAŞ bünyesinde görev yapan 389 saha ekibi ve bu ekiplerde görevli 2 bin 413 kişilik uzman personel, yılın her döneminde sahada titizlikle çalışıyor.

EKİPLER 7/24 SAHADA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, çalışmaların aktarıldığı bir videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bakan Bayraktar, paylaşımında, "Hava ne kadar sert, coğrafya ne kadar zorlu olursa olsun vatandaşlarımıza kesintisiz enerji akışı sağlamak için ekiplerimiz 7 gün 24 saat sahada. Türkiye'nin enerji omurgasını oluşturan elektrik iletim hatlarımızın kış aylarında sorunsuz işlemesi için ülkemizin dört bir yanında planlı bakım, anlık izleme ve hızlı müdahale faaliyetlerini titizlikle yürütüyoruz. Zorlu hava şartlarına rağmen görev başında olan teknik ekiplerimiz, enerji arz güvenliğini en üst seviyede tutmak için büyük bir özveriyle çalışıyor" ifadelerini kullandı.

