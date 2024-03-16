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Gündem Bakan Bayraktar: Hatay'ımızın kalkınmasını sağlayacağız
Gündem

Bakan Bayraktar: Hatay'ımızın kalkınmasını sağlayacağız

Yeniakit Publisher
2024-03-16 09:06:00 -
Bakan Bayraktar: Hatay'ımızın kalkınmasını sağlayacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hatay'ın Erzin ilçesindeki Cumhur İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezi ziyaretinde AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye başkan adayı Mehmet Öntürk'e oy isteyerek, 'Hatay'ımızda da tüm ilçelerimize doğal gazı kazandıracağız. Burada en büyük görev de siz değerli halkımıza düşmektedir. Sizlere hizmet etmeye talip olan Mehmet Öntürk'e yetkiyi vererek, 15 ilçemizde hizmetlerin önünü açarak Hatay'ımızın kalkınmasını sağlayacağız' dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye başkan adayı Mehmet Öntürk ile Erzin Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

"HATAY'IMIZIN KALKINMASINI SAĞLAYACAĞIZ"

Burada vatandaşlara seslenip, 2002 yılında iktidara geldikleri dönemde yalnızca 5 ilde doğal gaz olduğunu aktaran Bakan Bayraktar, "Sayın Cumhurbaşkanımız 'Tüm illerimize doğal gaz götüreceğiz' dedi ve şu an tüm illerimizde 850'nin üzerinde ilçemizde doğal gaz altyapımız var. Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gazımız ile 1,5 milyon haneyi ısıtıyoruz. İnşallah keşiflerimiz de artacak. Hatay'ımızda da tüm ilçelerimize doğalgazı kazandıracağız. Burada en büyük görev de siz değerli halkımıza düşmektedir. Sizlere hizmet etmeye talip olan Mehmet Öntürk'e yetkiyi vererek, 15 ilçemizde hizmetlerin önünü açarak Hatay'ımızın kalkınmasını sağlayacağız. Ben de her daim yanınızda olacağım" diye konuştu.

"HEP BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ"

Doğal gazın tüm evlere ulaştırılması için 15 ilçede kısa zamanda çalışmalara başlayacaklarını dile getiren Öntürk ise "Bakanlığımızın doğal gazı ilçelerimize getirmesinin ardından yollarımızı da kısa sürede asfaltlayarak koordineli şekilde tüm hizmetleri tamamlayacağız. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nda kalkınmış, her geçen gün gelişen bir şehri hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.
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