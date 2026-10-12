Bakan Bayraktar: "Enerji güvenliği bir numaralı öncelik haline gelecektir"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da katıldığı Dünya Petrol Kongresi'nde enerji güvenliğinin bir numaralı öncelik haline geleceğini söyledi. "Enerjinin Geleceği" temalı Dünya Petrol Kongresi Bakanlar Açılış Toplantısı'nda konuşan Bayraktar, "Geniş kapsamlı iş birliği sayesinde uluslar, ülkeler ve şirketler olmak üzere bizler, dünyada enerji piyasalarının ne kadar dayanıklı olduğunu gösterebiliriz" dedi.

Uluslararası Enerji Forumu Bakanlar Toplantısı ve Dünya Petrol Kongresi marjında Riyad'a giden Bayraktar, çeşitli ülkelerden bakanların ve enerji sektörü temsilcilerinin katıldığı toplantıda Türkiye'nin küresel enerji vizyonunu paylaştı. Bakan, Riyad'ı ziyaret etme nedenlerinden birinin de ülkede yaşanan terör saldırıları sebebiyle Suudi Arabistan'a destek vermek ve dayanışma göstermek olduğunu vurguladı.

Enerji dünyasının pek çok zorlukla karşı karşıya olduğunu dile getiren Bayraktar, "Pandemi ile başladık, Rusya-Ukrayna meselesiyle devam ettik. Tedarik zincirinde aksaklıklar yaşandı, pek çok ekonomik sorunla karşılaştık, sermaye maliyeti yükseldi. Şimdi de Körfez'de, İran'da yaşanan son gelişmeler enerji piyasalarını zorluyor" diye konuştu.

Yatırım açık deniz operasyonlarını da kapsıyor

Petrol ve doğal gaz alanına yoğun biçimde yatırım yaptıklarını söyleyen Bayraktar, "Türkiye'deki üst akıştan orta akışa, yer altı depolama tesislerine ve yeniden gazlaştırma terminallerine kadar uzanan bu yatırımların yanı sıra, Türkiye'deki ve Türkiye dışındaki açık deniz operasyonları için de yatırım yapmaya ve kaynak ayırmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Karşılıklı bağlantılar sayesinde çeşitlendirme sağlanabileceğini belirten Bayraktar şöyle devam etti: "İşte bu nedenle Irak ve Suriye gibi komşularımızla pek çok proje sunuyoruz ve petrol, doğal gaz ve elektrik alanlarında karşılıklı bağlantı kapasitelerini artırmaya devam ediyoruz. Güçlü bir siyasi irade ve kararlılıkla bunu başarabileceğimize inanıyorum."

Enerji güvenliğinin özellikle çalkantılı dönemlerde doğru ele alınmaması halinde akıllı bir strateji izlemenin pek mümkün olmayacağını söyleyen Bakan, "Bu yüzden enerji güvenliği bir numaralı öncelik haline gelecektir. Ancak iklim değişikliğiyle de mücadele edebilmek için daha tutarlı politikalar geliştirmemiz gerekiyor" dedi.

COP31 katılımcılarına "harekete geçme zamanı geldi" mesajı

Türkiye'nin 2053 yılında karbon salımını sıfıra indirme hedefi bulunduğunu belirten Bayraktar, Türkiye'nin bu yıl 2026 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nı (COP31) düzenleyeceğini anımsattı. Elektrifikasyonun COP31 gündeminde önemli bir rol üstlendiğini kaydeden Bakan, "Toplumumuza ve COP31'in tüm katılımcılarına 'Artık sadece konuşmak yerine harekete geçme zamanı geldi' mesajını vereceğiz" dedi.

Özbekistan, Libya ve Suudi Arabistan bakanlarıyla ikili görüşmeler

Bayraktar, toplantının ardından mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirdi. Özbekistan Enerji Bakanı Sherzod Khodjaev, Libya Petrol ve Gaz Bakanı Khalifa Rajab Abdulsadek ve Suudi Arabistan Enerji ve Sanayi ve Mineral Kaynaklar Bakanı Abdulaziz bin Salman Al Saud ile bir araya gelen Bakan, Riyad'daki temasları çerçevesinde Baker Hughes CEO'su Lorenzo Simonelli ile de bir görüşme yaptı.