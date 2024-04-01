Bakan Bayraktar açıklama yaptı: Enerji sektöründe Türkiye'yi bu yüzyılı enerjinin yüzyılı yapacağız
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, basınına dikkat çeken bir açıklama yaptı. Türkiye Yüzyılı hedeflerine daha kararlı adımlarla ilerleyeceklerini belirterek, "Bu yüzyılı enerjinin yüzyılı yapacağız" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerimize daha kararlı adımlarla ilerleyeceğiz." ifadesini kullandı.
Bayraktar, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ülke ve millet için hayırlı olması temennisinde bulunarak, şunları kaydetti:
"Her daim milletimizin sandığa yansıttığı irade bizim için kıymetlidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerimize daha kararlı adımlarla ilerleyeceğiz. İnşallah yeni keşiflerle, vizyoner politikalarımızla ülkemizi enerji alanında dışa bağımlılıktan kurtaracak, bu yüzyılı enerjinin de yüzyılı yapacağız."
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