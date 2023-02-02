Bakan, Avrupa'dan 'aferin' alma derdinde olanlara seslendi:‘İHA ve SİHA’ları satın almak için ülkeler sıraya girmiş durumda’

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Diplomat Akademi Kampı’na ziyaret gerçekleştirdi.

Kampa katılan öğrencilerle bir araya gelen Bakan Varank, bakanlığının vizyonunu anlattı.

‘BİZ SAHADA OYUN DEĞİŞTİRİCİ BİR TEKNOLOJİYİ TÜRKİYE OLARAK GELİŞTİRDİK’

Türkiye’nin, savunma sanayi alanında önemli bir ivme yakaladığına dikkati çeken Varank, şunları kaydetti:

“İHA ve SİHA‘larımızı satın alabilmek için ülkeler sıraya girmiş durumda. Her gelen uluslararası heyet, Bizi BAYKAR’ın fabrikasına götürün. diyorlar. Neden? Biz sahada oyun değiştirici bir teknolojiyi Türkiye olarak geliştirdik. Bunu üretiyoruz, bunun etkilerini de her alanda görebiliyoruz.

Ülkeler, İHA alanıyla ilgilenmezken, biz, Türkiye olarak İHA alanına yatırım yapmaya başladık. Yani doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım yapmaya başladık. Eğer doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım yaparsanız emin olun başarısız olma şansınız yok. Biz doğru zamanda İHA teknolojisine yatırım yaptığımız için dünyada İHA’larda bir numaralı ülke konumuna geldik.

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla Türkiye’yi büyük bir değişim ve dönüşümle bölgesinde önemli bir güç haline getirmek istiyoruz. Türkiye’nin Otomobili’nin elektrikli bir araç olacağını ilan ettiğimizde bize gülenler oldu. Dediler ki, ‘Önce siz içten yanmalı motorlu bir otomobil yapın. Daha bunlar için erken.’ Bugün geldiğimiz noktada bütün dünya elektrikli otomobillerde ‘Eyvah geç kaldık.’ diyor. İşte biz her alanda doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım yapmak için gayret ediyoruz. İHA’lar, uzay, biyoteknoloji bunların tamamında uyguladığımız projeler var.”

Varank, yapılan çalışmalar sonucunda çok daha başarılı bir Türkiye’nin, Türkiye Yüzyılı’nın gelecek dönemde hep beraber görüleceğini vurgulayarak, bunun gençler sayesinde başarılacağını belirtti.

‘NEDEN SEÇİLME YAŞINI 18’E İNDİRDİK?’

BAYKAR’daki yaş ortalamasının 27 olduğuna işaret Varank, şu değerlendirmede bulundu:

“Teknoparklara gittiğinizde 20’li yaşlardaki gençlerin müthiş işler yaptığını görebiliyorsunuz. Onun için biz gençlerimize güveniyoruz. Bizim bütün gayemiz sizin gibi gençlerin önünü açabilmek. Türkiye Yüzyılı’nı inşa edecek gençlerimize katkı sağlayabilmek. Bu Türkiye Yüzyılı’nı sizin gibi gençler sayesinde göreceğiz.

Biz seçilme yaşını 18’e indirdik. Muhalif partileri ne dedi? ‘Siz bu parlamentoyu çoluk çocukla mı dolduracaksınız?’ dedi. Elbette amaç 600 milletvekilinin tamamını 18 yaşında gençlerden yapmak değil.

Eğer ülkenin kaderini belirleyecek çalışmalar TBMM’de yapılıyorsa 18 yaşındaki bir gencin fikrini dinlemek önemli değil mi? İşte biz bu vizyonu ortaya koyduk.”