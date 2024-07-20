Bakan Ali Yerlikaya: Hiç kimse milletimize şekil yapamaz

Bakan Yerlikaya, çeşitli programlar için geldiği Rize'de cuma namazı sonrası Hızır Avcı'nın cenaze namazına katıldı, ardından valiliği ziyaret etti. Yerlikaya, anı defterini imzaladıktan sonra Vali İhsan Selim Baydaş ile görüştü.

Belediye Başkanı Rahmi Metin'e de ziyarette bulunan Yerlikaya, TOKİ tarafından yapılan belediye bloklarını dolaşarak vatandaşlarla sohbet etti.

AK Parti İl Başkalığını ziyaret eden Yerlikaya, daha sonra AFAD İl Müdürlüğünde AFAD binası arkasında meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

AFAD Müdürlüğünde güvenlik toplantısına katılan Yerlikaya, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin Huzuru" mottosuyla toplantılar yaptıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin huzuru ve güvenliği için çalıştıklarını ifade eden Yerlikaya, şunları söyledi:

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'HİÇ KİMSE BİZİM MİLLETİMİZE ŞEKİL YAPAMAZ'

Devletten ve milletten güçlü bir irade tanımadıklarını, vatandaşı rahatsız eden kim varsa gereğini yaptıklarını anlatan Yerlikaya, "Bugün itibarıyla uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel çökertip adalete teslim etmiş olduğumuz organize suç örgütü sayısı 619, devam eden de projelerimiz var. Adliyelerimiz ile beraber kararlıyız. Hiç kimse bizim milletimize, aziz milletimize şekil yapamaz. Buna müsaade edemeyiz." diye konuştu.

"Biz Türkiye Yüzyılı'nda huzurla ilgili görev olarak huzurun yüzyılını ifade ediyoruz. Bu noktada başta terör örgütleri ile PKK, KCK, FETÖ, DEAŞ, MLKP gibi terör örgütleri ile mücadele bizim olmazsa olmaz birinci görevimiz. Bununla ilgili Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bütün hükümetlerinde olduğu gibi yine kararlılıkla, azimle, güvenlik birimlerimizle ülke içerisinde bizim görev alanımızda olduğu gibi ülke dışında da yine hakeza sınırımızın hemen ötesinde de Savunma Bakanlığımız ve Milli İstihbaratımızla da büyük bir uyum ve kararlılıkla çalışıyoruz."

Organize suç örgütleri ve "şehir eşkıyaları" ile mücadele ettiklerini anlatan Yerlikaya, uyuşturucu tacirleri, düzensiz göçle ve göçmen kaçakçılığı organizatörleri ile mücadele ettiklerine işaret etti.

NARVAS TÜRKİYE'NİN HER YERİNDE UYGULANIYOR

Özellikle uyuşturucuyla mücadeleyle ilgili 112 aracılığıyla gelen her türlü ihbarın özel bir yazılım programıyla kayda alındığını ve bunun da nakış gibi işlendiğini değerlendiren Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Şu anda İstanbul'da pilot çalışma olarak başlayan Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) artık Türkiye'de emniyet ve jandarma bölgesinin tamamında uygulanıyor. Biz şunu istiyoruz. Yavrularımızı, vatandaşlarımızı hiç kimsenin zehirlemeye cesaret edemeyecek hale getirmekte kararlıyız ama bu noktada seferberlik ruhu ile hareket etmemiz lazım. Arz cephesinde İçişleri Bakanlığı biziz, biz mücadele ediyoruz. Büyük arzla, küçük arzla, baronundan kullanıcısına varıncaya kadar kararlıyız. Bu kabine döneminde 35 binin üzerinde tutuklama, 15 bine yakın adli kontrol. Yani toplam 50 bin bu noktada verilen mahkeme kararları var. Hep birlikte başardık. 131 ton bununla ilgili yakalanan uyuşturucu türleri var."

Uyuşturucu ile seferberlik ruhunun önemli olduğuna işaret eden Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadelede vatandaş ihbarlarının önemini vurguladı.

Toplantıya, Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, Belediye Başkanı Rahmi Metin ve diğer ilgililer katıldı.

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