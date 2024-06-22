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Yerel Bakan Ali Yerlikaya açıkladı! Bayram tatili bilançosu ağır oldu
Yerel

Bakan Ali Yerlikaya açıkladı! Bayram tatili bilançosu ağır oldu

Yeniakit Publisher
2024-06-22 10:57:36 - 2024-06-22 10:57:36
Bakan Ali Yerlikaya açıkladı! Bayram tatili bilançosu ağır oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilindeki trafik kazalarında 62 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 bin 690 kişinin yaralandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, emniyet ve jandarma trafik birimlerinin bayram tatilindeki denetimlerinin 24 saat esasına göre sürdüğünü belirtti.

Bayram tatilinde dün 597 trafik kazası meydana geldiğini ifade eden Yerlikaya, bu kazalarda 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 1007 kişinin de yaralandığını aktardı.

Yerlikaya, dün denetlenen 406 bin 165 araçtan 21 bin 129'una hız ve radar işlemi, 39 bin 21'ine ise diğer ihlallerden işlem yapıldığını bildirdi.

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