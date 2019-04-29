Bakan Albayrak'tan önemli açıklama!
Twitter üzerinden açıklama yapan Bakan Albayrak, ekonomide aldıkların aksiyonlarla Ekonomik Güven Endeksinin artırmaya devam ettiğini söyledi.29 Nisan 2019 Pazartesi 16:10
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomide aldıkların aksiyonlarla Ekonomik Güven Endeksinin artırmaya devam ettiğini söyledi.
Bakan Albayrak şunları söyledi:
"Ekonomide aldığımız aksiyonlar Ekonomik Güven Endeksini artırmaya devam ediyor. Ocak’tan beri süren artış, güçlü toparlanmanın da göstergesi. İnşaallah 2. çeyrekten itibaren uygulayacağımız politikalar ve Yapısal Dönüşüm Adımları ile daha yüksek seviyeleri yakalayacağız."
İşte Albayrak'ın o paylaşımı...
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