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Aktüel

Bakan Albayrak'tan karne mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından karne açıklamasında bulundu. Bakan Albayrak mesajında, 'Kıymetli öğretmenlerimiz, velilerimiz, çocuklarımız ve gençlerimiz, bu sene buruk ama umut dolu bir karne heyecanı yaşıyorsunuz. Farkındayız. Ama bir süre daha sabretmek zorundayız' ifadelerine yer verdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 20:27:00 -
Bakan Albayrak'tan karne mesajı

Bakan Albayrak mesajında şu ifadelere yer verdi;

Kıymetli öğretmenlerimiz, velilerimiz, çocuklarımız ve gençlerimiz, bu sene buruk ama umut dolu bir karne heyecanı yaşıyorsunuz. Farkındayız. Ama bir süre daha sabretmek zorundayız. Hepinize sağlıklı, güneşli ve verimli geçecek dolu dolu bir yaz tatili diliyorum.

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