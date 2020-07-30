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Ekonomi

Bakan Albayrak'tan flaş açıklama: Türkiye'nin gücünü göstereceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, temmuz ayı ekonomik güven endeksi verilerine ilişkin "Ekonomik Güven Endeksi haziran ayında 73,5 iken, temmuz ayında yüzde 11,8 oranında artarak 82,2 değerine yükseldi. Yeni normalde adım adım Türkiye'nin gücünü bir kere daha birlik ve beraberlik içinde göstereceğiz" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-07-30 11:35:00 - 2020-07-30 11:40:46
Bakan Albayrak'tan flaş açıklama: Türkiye'nin gücünü göstereceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı ekonomik güven endeksi verilerini ilişkin, "Ekonomik Güven Endeksi haziran ayında 73,5 iken, temmuz ayında yüzde 11,8 oranında artarak 82,2 değerine yükseldi. Yeni normalde adım adım Türkiye'nin gücünü bir kere daha birlik ve beraberlik içinde göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Emekl

O sizlerin Endex i dolar 7 Euro 8 altın maşallah millet sefil borç 500milyar dolar yatırımlar şutta kambur eflasyon % 60 TÜİK %9.5 bizler balık akıllıyız ancak hele genç nesil zehir gibi
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mazlum

aman berat gurban sakın bir açıklma ne yapma dolar ne ziplar miplarda gözünü sevem
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