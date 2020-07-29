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Ekonomi

Bakan Albayrak’tan FİKKO açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi’nde önemli açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-07-29 10:23:00 -
Bakan Albayrak’tan FİKKO açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, önceki akşam toplanan Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi’nin (FİKKO) Finansal istikrarın sürdürülmesi, sistemik risk noktalarının tespit edilip yönetilmesi ve ekonomi politikalarının sürdürülebilir kalkınmayla uyum içerisinde oluşturulması amacıyla FİKKO bünyesinde raporlama alt çalışma grubunun kurulmasının kararlaştırıldığını açıkladı.

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