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Ekonomi

Bakan Albayrak'tan FİKKO açıklaması:

"Finansal istikrarın sürdürülmesi, sistemik risk noktalarının tespit edilip yönetilmesi ve ekonomi politikalarının sürdürülebilir kalkınmayla uyum içerisinde oluşturulması amacıyla FİKKO bünyesinde raporlama alt çalışma grubunun kurulması kararlaştırılmıştır"

Yeniakit Publisher
2020-07-27 20:07:51 -
Bakan Albayrak'tan FİKKO açıklaması:

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantısında, Finansal istikrarın sürdürülmesi, sistemik risk noktalarının tespit edilip yönetilmesi ve ekonomi politikalarının sürdürülebilir kalkınmayla uyum içerisinde oluşturulması amacıyla FİKKO bünyesinde raporlama alt çalışma grubunun kurulmasının kararlaştırıldığını bildirdi.

Albayrak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, bugün gerçekleştirilen FİKKO toplantısında, İstanbul Finans Merkezi'nin stratejik planının, dünya örneklerindeki en iyi uygulamalar kapsamında gözden geçirildiğini ve sürecin daha etkin hale getirilmesi için yol haritasının belirlendiğini belirtti.

Bakan Albayrak, açıklamasında şunları kaydetti:

"Finansal istikrarın sürdürülmesi, sistemik risk noktalarının tespit edilip yönetilmesi ve ekonomi politikalarının sürdürülebilir kalkınmayla uyum içerisinde oluşturulması amacıyla FİKKO bünyesinde raporlama alt çalışma grubunun kurulması kararlaştırılmıştır."

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