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Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Bu tablo düşüş eğiliminin süreceğini göstermektedir' dedi.

03 Aralık 2018 Pazartesi 10:47
Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Bakan Albayrak mesajında "Tüketici Fiyat Endeksi, Kasım'da bir önceki aya göre %1,44 düştü. Üretici Fiyatlarında da %2,53 düşüş gerçekleşti. Çekirdek enflasyon ise %24.34'ten %20.72'ye geriledi.

Bu tablo enflasyonda düşüşün güçlü bir şekilde başladığını ve bu düşüş eğiliminin süreceğini göstermektedir." dedi.

Bakan Albayrak konu ile ilgili mesajının devamında şunları kaydetti:

Fiyatlardaki köpük kalktı

*Fiyatlardaki köpüğün ortadan kalkmaya başladığı bu süreci, para ve maliye politikalarımızdaki güçlü duruş ile desteklemeye devam ediyoruz.

*Dengelenme süreci etkisini Aralık ayında da gösterecek. YEP’teki 2018 hedefimizi yakalayacağımızı öngörüyoruz.

*2019’da, özellikle Cumhurbaşkanlığı sisteminin sağladığı güçlü koordinasyon ile, tüm bakanlıklarımızla birlikte enflasyonla mücadelede başlattığımız yapısal adımları daha da ileri taşıyacağız.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 10:47
  1. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

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