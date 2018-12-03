Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Bu tablo düşüş eğiliminin süreceğini göstermektedir' dedi.03 Aralık 2018 Pazartesi 10:47
Bakan Albayrak mesajında "Tüketici Fiyat Endeksi, Kasım'da bir önceki aya göre %1,44 düştü. Üretici Fiyatlarında da %2,53 düşüş gerçekleşti. Çekirdek enflasyon ise %24.34'ten %20.72'ye geriledi.
Bu tablo enflasyonda düşüşün güçlü bir şekilde başladığını ve bu düşüş eğiliminin süreceğini göstermektedir." dedi.
Bakan Albayrak konu ile ilgili mesajının devamında şunları kaydetti:
Fiyatlardaki köpük kalktı
*Fiyatlardaki köpüğün ortadan kalkmaya başladığı bu süreci, para ve maliye politikalarımızdaki güçlü duruş ile desteklemeye devam ediyoruz.
*Dengelenme süreci etkisini Aralık ayında da gösterecek. YEP’teki 2018 hedefimizi yakalayacağımızı öngörüyoruz.
*2019’da, özellikle Cumhurbaşkanlığı sisteminin sağladığı güçlü koordinasyon ile, tüm bakanlıklarımızla birlikte enflasyonla mücadelede başlattığımız yapısal adımları daha da ileri taşıyacağız.
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