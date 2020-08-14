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Ekonomi

Bakan Albayrak'tan ekonomik bağımsızlık mesajı:

"Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına sayısız kere ödedi. Sıra bizde!" - "Biz bugün bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, yüreğimizi koyuyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-08-14 19:26:43 -
Bakan Albayrak'tan ekonomik bağımsızlık mesajı:

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomide milli bağımsızlığın bir bedelinin olduğunu belirterek, "Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına sayısız kere ödedi. Sıra bizde!" ifadelerini kullandı.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda ekonomiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Mesajında ekonomide milli bağımsızlığın bir bedelinin olduğunu ifade eden Albayrak, şunları kaydetti:

"Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına sayısız kere ödedi. Sıra bizde! Biz bugün bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, yüreğimizi koyuyoruz."

- "Bu ülke paradigma değişikliğini başlattı"

Bakan Albayrak'ın paylaşımındaki videoda şu ifadeler yer alıyor:

"Bağımsızlığın bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına sayısız kere ödedi. Bu ülke paradigma değişikliğini başlattı. Ekonomi ve enerji politikaları başta olmak üzere, güvenlik, savunma sanayisi... Tamamında Türkiye, başka bir yola girdi.

Bu zihniyete akıl veren, parmağında oynatan kişilere ben buradan sesleniyorum: Bu ülkenin anahtarı bu ülkede milli iradeyi teslim edilmiş, seçimle bu yetkiyi almış iktidardadır, başkalarında değil. Bu iktidar, bu lider ilk günden itibaren bunu nasıl vermediyse bundan sonra da vermeyecek.

Bize düşen görev, saldırılmaya muhatap olmaksa, şuysa buysa da biz bunu çekeceğiz ve sonuna kadar da bu mücadeleyi vereceğiz. Ve emin olun, zerre zerre zerre, şu kadar bizi etkilemiyor."

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