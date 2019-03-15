0553 313 94 23

Bakan Albayrak'tan dolar kuru açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dolar kuru üzerinden spekülasyon yaparak kazanç elde etmeye çalışanlara pabuç bırakılmayacağını söyledi.

15 Mart 2019 Cuma 16:17
Bakan Albayrak'tan dolar kuru açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak"(Dolar 6,8,10,15 lira olacak) diyenler, spekülasyon yapanlar oldu. Araştırdık, sorduk kim çıktı biliyor musunuz? Ağustos, eylül ayında 'dolar 8,10,15 lira olacak' spekülasyonu ile paralarını bozdurup kısa yoldan kar etmek isteyenler... Şimdi vah vah, bir terör olsa da, dolar patlasa da ülke batsa da ben zengin olsam diyenler... Bunlara pabuç bırakmayacağız arkadaşlar" dedi.

Bakan Albayrak, Aydın'ın Nazilli ilçesindeki Uzun Çarşı'yı gezdi, esnafın taleplerini dinledi.

Burada vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaşan Albayrak, çarşı çıkışında parti otobüsünden vatandaşa seslendi.

Cumhur İttifakı'nın 15 Temmuz sonrası Türkiye'nin bekası için kurulduğunu, aynı ruhu Aydın ve Nazilli'de de gördüğünü belirten Albayrak, 31 Mart'ta Türkiye'nin bir seçime gittiğini, bu seçimlerin hem hizmet hem ülkenin bekası için büyük önem taşıdığını söyledi.

Cumhur İttifakı'nın özünde ve sözünde dosdoğru bir belediyecilik anlayışı ile vatandaşın karşısına çıktığını kaydeden Bakan Albayrak, "İşte Nazilli başkanımızın yaptığı hizmetler ortada. Bir de Aydın'a bakıyoruz, eyvah ki eyvah. Sadece bir seçim önce 133 tane vaat veren belediye başkanı kaçını yaptı ? Vaatlerini hayata geçirememiş bir belediyecilik var." dedi.

"Bu bir beka seçimi." diye konuşan Albayrak, Türkiye'de belediyenin imkanlarını terör örgütleri için kullananları gördüklerini hatırlattı.

Albayrak, belediyecilik hususunun büyük önem taşıdığına işaret ederek, "15 Temmuz gecesi milyonlarca insanımız sadece kendisi, memleketi için değil çocuklarının da bekası için meydanlara indi. Bunun altını çizmemiz lazım. Evlerinde, televizyon karşısında zapping yaparken 'ölü sayısını kim kazanacak' diye izleyen belediyeciler, siyasetçiler oldu. Biz bu resmi unutmayacağız." şeklinde konuştu.

Terör, darbe girişimi ve ekonomik saldırılar

Türkiye'nin bugüne kadar içeriden ve dışarıdan terör, darbe girişimi ve ekonomik saldırılarla karşı karşıya kaldığına değinen Albayrak, "Her birinden güçlenerek çıktık. Büyük ve güçlü Türkiye yolculuğunda çok daha güzel günler bizi bekliyor." dedi.

Bakan Albayrak, 31 Mart akşamı Nazilli'den de Aydın'dan da Cumhur İttifakı ile yeniden birlik ve beraberlik mesajı vereceklerini söyledi.

Türkiye'de döviz kurları üzerinden spekülasyon yaratmaya çalışanların olduğunu dile getiren Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"(Dolar 6,8,10,15 lira olacak) diyenler, spekülasyon yapanlar oldu. Araştırdık, sorduk kim çıktı biliyor musunuz? Ağustos, eylül ayında 'dolar 8,10,15 lira olacak' spekülasyonu ile paralarını bozdurup kısa yoldan kar etmek isteyenler... Şimdi vah vah, bir terör olsa da, dolar patlasa da ülke batsa da ben zengin olsam diyenler... Bunlara pabuç bırakmayacağız arkadaşlar."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 16:17
  1. Aydın
  2. Berat Albayrak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzocam Öğrenci Yarışması'nda finale kalan projeler belli oldu
    1. İzocam Öğrenci Yarışması'nda finale..
    2. Ahmet Aydın’dan Besni ilçesine müjde
    3. "Hiç bir hemşehrimiz bizden ’Bu konu..
    4. "Türkiye'nin her tarafında 24 saat..
    5. Yeni Zelanda’daki şehitler için gıyabi..
    6. Konyaspor ve Rizespor'dan milli takım..
    7. Yeni Zelanda'daki saldırıdan yaralı..
    8. Bakan Akar Yeni Zelanda’daki saldırıyı..
    9. Tekirdağ’da öğrenci servisi devrildi:..
    10. Bartın'daki FETÖ/PDY davaları
    11. Bingöl’de Yeni Zelanda’daki saldırı..
    12. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı..
    13. Türkiye'de flaş Yeni Zelanda hamlesi!
    14. Bakan Soylu’dan Yeni Zelanda’daki..
    15. Yeni Zelanda'da iki camiye terör..
    16. Kozan’da trafik kazası: 1 yaralı
    17. Edirne'de 257 düzensiz göçmen yakalandı
    18. Bakan Selçuk "Nar Projesi"nin..
    19. Kirli ittifakta yeni perde: Biz..
    20. CHP Adana İl Başkanı Mehmet Çelebi oldu
    21. Nijerya'da çöken okulda ölenlerin..
    22. Bozbey: “Beni eleştirebilirsiniz, ama..
    23. Mecliste 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı
    24. Ağaca çarpan araç sürücüsü yaralandı
    25. Kapalıçarşı'da altın
    26. Düzce’de 4 kişilik fuhuş çetesi..
    27. Otomotiv dünyası dijitalleşmeyi..
    28. Bakan Albayrak, Nazilli Vergi Dairesi..
    29. Dünya Pİ Günü kutlandı
    30. Can dostlarımız Büyükşehir korumasında
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Demir yüksekliğinin belirtileri nelerdir?
    Demir yüksekliğinin belirtileri nelerdir?
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
    Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı