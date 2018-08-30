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Bakan Albayrak'tan dikkat çeken Twitter paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı twitter üzerinden Malazgirt ve Zafer Haftası ile ilgili dikkat çeken bir mesaj paylaştı.

30 Ağustos 2018 Perşembe 12:24
Bakan Albayrak'tan dikkat çeken Twitter paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medyadan paylaştığı mesajında “Malazgirt'ten Dumlupınar'a, bu topraklarda işgale müsade etmedik, etmeyeceğiz. Atalarımızdan aldığımız emaneti layıkıyla bizden sonrasına taşımak için gece gündüz demeden çalışacağız” ifadelerini kullanarak Cumhurbaşkanlığınca Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü ve Zafer Haftası dolayısıyla hazırlanan videoyu paylaştı.

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 12:24
  1. Hazine ve Maliye Bakanı
  2. Berat Albayrak
  3. Kutlama mesajı
  4. dikkat çeken paylaşım

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