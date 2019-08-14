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Bakan Albayrak'tan dikkat çeken paylaşım!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti'nin kuruluşunun 18. yıldönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 11:28

"AK Parti, kardeşliğin, vefanın, dayanışmanın; kadınıyla erkeği ile, genciyle yaşlısıyla, her kökenden, her meşrepten insanıyla 82 milyonun partisidir. Şartlar ne olursa olsun, Büyük ve Güçlü Türkiye yoluna adanmışlığın adıdır. Bu kutlu yolda nice 18 yıllara... #YaşımızHep18" notuyla paylaşılan video kısa sürede büyük beğeni aldı.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 11:28
  1. Berat Albayrak
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