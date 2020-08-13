Bakan Albayrak'a sosyal medyada büyük destek
Ekonomiyle ilgili bilgiler veren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Ekonomide milli bağımsızlık mücadelesi veriyoruz" sözlerine sosyal medyadan destek mesajları yağdı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, katıldığı televizyon programında canlı yayında gündeme dair yaptığı önemli açıklamalar büyük ses getirdi.
Bakan Albayrak "Dünya yanıyor. Ekonomi bilimi yüzde 100 matematik değildir. Bazı lobiler var. Biz krizlerden çok kriz lobileriyle mücadele ediyoruz" dedi.
Albayrak'ın Türkiye ekonomisi ve Doğu Akdeniz konuşması Sosyal medya kullanıcılarının "TamBağımsızEkonomi" etiketi üzerinden yaptığı on binlerce paylaşım kısa sürede öne çıkanlar arasında yer aldı.