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Bakan Albayrak: "Yılı YEP'teki hedeflerimizden daha iyi performansla kapatacağımıza, tek haneli enflasyona daha kısa sürede ulaşacağımıza inancım tam"

04 Mart 2019 Pazartesi 11:11
Bakan Albayrak: "Yılı YEP'teki hedeflerimizden daha iyi performansla kapatacağımıza, tek haneli enflasyona daha kısa sürede ulaşacağımıza inancım tam"

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 11:11
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