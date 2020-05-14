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Siyaset

Bakan Albayrak: "Van’ın Özalp ilçesinde vatandaşımızın ihtiyaçlarını gidermek için çalışan iki kardeşimiz, teröristlerin hain saldırısı sonucunda şehit düştü. Ramazan gününde yapılan bu alçakça saldırıyı kınıyor, şehit kardeşlerimize Allah’tan rahmet dili

Bakan Albayrak: "Van’ın Özalp ilçesinde vatandaşımızın ihtiyaçlarını gidermek için çalışan iki kardeşimiz, teröristlerin hain saldırısı sonucunda şehit düştü.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 16:03:16 -
Bakan Albayrak: "Van’ın Özalp ilçesinde vatandaşımızın ihtiyaçlarını gidermek için çalışan iki kardeşimiz, teröristlerin hain saldırısı sonucunda şehit düştü. Ramazan gününde yapılan bu alçakça saldırıyı kınıyor, şehit kardeşlerimize Allah’tan rahmet dili

Bakan Albayrak: "Van’ın Özalp ilçesinde vatandaşımızın ihtiyaçlarını gidermek için çalışan iki kardeşimiz, teröristlerin hain saldırısı sonucunda şehit düştü. Ramazan gününde yapılan bu alçakça saldırıyı kınıyor, şehit kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun."

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