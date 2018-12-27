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Bakan Albayrak Twitter'dan duyurdu! 'Davayı kazandık'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, CHP’li Aykut Erdoğdu hakkında açılan tazminat davası ile ilgili mahkeme kararını, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştı.

27 Aralık 2018 Perşembe 11:38
Bakan Albayrak Twitter'dan duyurdu! 'Davayı kazandık'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "CHP'li Aykut Erdoğdu'nun hakkımızda ortaya attığı iftiralara karşı açtığımız davayı kazandık. Tazminatı Şehit aileleri ve yakınlarının ihtiyaçları için bağışladık." dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 11:38
  1. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  2. CHP'li Aykut Erdoğdu
  3. mahkeme
  4. dava
  5. açıklama

YORUM YAZ

  • ATAKANATAKAN24 dk önce
    normal değil miyapılan her muhalifliğeceza alınması ...
  • ihsanihsan32 dk önce
    vatan haininin parası vatanseverlere gitmiş

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