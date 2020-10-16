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Ekonomi Bakan Albayrak "Turizm Destek Paketi Uygulaması"nı değerlendirdi:
Ekonomi

Bakan Albayrak "Turizm Destek Paketi Uygulaması"nı değerlendirdi:

"Bacasız sanayi turizm sektörünün yanındayız" - "Turizm sektöründe, pandeminin etkilerini azaltmak, üretim ve istihdamın korunmasını desteklemek için 10 milyar liralık destek paketini devreye alıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-10-16 16:31:43 -
Bakan Albayrak "Turizm Destek Paketi Uygulaması"nı değerlendirdi:

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "bacasız sanayi" olarak nitelendirilen turizm sektörünün yanında olduklarını belirterek, "Turizm sektöründe, pandeminin etkilerini azaltmak, üretim ve istihdamın korunmasını desteklemek için 10 milyar liralık destek paketini devreye alıyoruz." ifadesini kullandı.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Bankalar Birliğinin (TBB) başlatacağı "Turizm Destek Paketi Uygulaması"nı değerlendirdi.

"Bacasız sanayi" olarak nitelendirilen turizm sektörünün yanında olduklarını kaydeden Albayrak, "Turizm sektöründe, pandeminin etkilerini azaltmak, üretim ve istihdamın korunmasını desteklemek için 10 milyar liralık destek paketini devreye alıyoruz. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle kullandırılacak kredi paketi sektörümüze hayırlı uğurlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.


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