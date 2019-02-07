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Bakan Albayrak: "Şubat ayı, bankacılık likiditesinde ocak ayından daha iyi olacak."

07 Şubat 2019 Perşembe 11:48
Bakan Albayrak: "Şubat ayı, bankacılık likiditesinde ocak ayından daha iyi olacak."

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 11:48
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