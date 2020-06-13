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Aktüel

Bakan Albayrak: “Sanayicimize daha çok destek vereceğiz”

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Yeni dönemde yerli ve milli ihracat odaklı büyüme politikamızı daha güçlü şekilde uygulayabilmek için sanayicimize daha çok destek vereceğiz" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 20:28:13 -
Bakan Albayrak: “Sanayicimize daha çok destek vereceğiz”

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Yeni dönemde yerli ve milli ihracat odaklı büyüme politikamızı daha güçlü şekilde uygulayabilmek için sanayicimize daha çok destek vereceğiz" dedi.


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından sanayiciye daha çok destek verileceğini açıkladı. Albayrak, mesajında, “Yeni dönemde yerli ve milli ihracat odaklı büyüme politikamızı daha güçlü şekilde uygulayabilmek için sanayicimize daha çok destek vereceğiz. Yatırımlarımızdaki odağımız: Milli üretim. Son dönemlerde ertelenen yatırımların daha güçlü bir şekilde devreye alınmasını hedefliyoruz” dedi.

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