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Bakan Albayrak: Piyasaların boğulmasına izin vermeyeceğiz

Yıl sonu itibariyle ekonomik hedeflerinin neredeyse tamamının tutturulduğunu belirten Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019’da da aynı ciddi duruş ve kararlılığın süreceği mesajını verdi. Bakan Albayrak, reel sektöre yönelik yeni destek paketinin tanıtımını önümüzdeki günlerde yapacaklarını açıkladı.

04 Ocak 2019 Cuma 12:58
Bakan Albayrak: Piyasaların boğulmasına izin vermeyeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yılın ilk değerlendirmesinde reel sektöre müjdeli haberler verdi. Bakan Albayrak, gelecek hafta reel sektör için yeni destek paketini açıklayacaklarını söyledi. Albayrak, çalışmaya tüm bankaların katılacağını ifade etti.

KOBİ’lere öncelik

TRT Haber’e konuşan Albayrak, “Bankacılık sektörümüzde yakın çalışma içindeyiz, önümüzdeki günlerde 1-2 kritik konuda, KOBİ’ler önceliğinde reel sektör üzerinde güzel bir paket çalışıyoruz. Tüm bankaların katılacağı bir çalışma olacak. Önümüzdeki hafta muhtemelen bununla ilgili bir lansmanımız olacak” dedi.

Süreç pozitif

Açıklanan enflasyon rakamlarını da değerlendiren Bakan Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı’nın da katkısıyla kurlarda, maliyetlerde, piyasalardaki dengelenme sürecine bağlı olarak görülen etkinin kasım sonrasında aralık ayında da devam ettiğine dikkati çekti. Albayrak, “Tüketici fiyatlarında -0,4, üretici fiyatlarında -2,22 olarak gerçekleşen enflasyon rakamlarıyla yüzde 20,80 olarak koyduğumuz enflasyon hedefi altında 20,30 gibi bir rakam yakaladık. Bu çok pozitif bir süreç” değerlendirmesinde bulundu. Albayrak, toplumsal seferberlik olarak başlattıkları Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı’nın devam ettirilmesi yönünde paydaşlardan çok yoğun talep geldiğini söyledi.

İki ayağımız da pedalda

Albayrak, “Yıl sonu itibarıyla hedeflerimizin neredeyse tamamını tutturduk. Eğer bir seçim ekonomisi uygulansaydı, 2018 yıl sonu itibarıyla bütçe dengesinde koyduğumuz hedefi başaramazdık. 2019 yılı aynı ciddi duruş ve kararlılıkla devam edecek. Bütçe disiplininden de şaşmadan enflasyon sıkı bir şekilde takip ettiğimiz alan olacak, şakası yok” ifadelerini kullandı.

Piyasaların boğulmasına izin vermeyeceğiz” diyen Albayrak, şöyle devam etti: “İki ayağımız iki pedalda, öyle bir şekilde gideceğiz ki kimse arabanın durdurulmasını beklemesin. Ekonominin çarklarının durmasına izin vermeyeceğiz, kimse frenin köklenip arabanın durdurulmasını beklemesin.

Kurda hareketlilik

Albayrak, önceki gece dolar/TL’yi 5.70’in üzerine taşıyan sert harekete dair, “Dün akşam Asya piyasalarına dayalı bir dalgalanma oldu ama kısa sürede kendi mecrasında dengelendi” yorumunu yaptı.

Bakan Albayrak ayrıca, döviz tahvil ihracında 1,1 milyar liraya yakın bir hacim oluştuğu bilgisini verdi.


Yeni Akit Gazetesi

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 12:58
  1. Hazine ve Maliye Bakanlığı
  2. Berat Albayrak
  3. TRT Haber
  4. Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı

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