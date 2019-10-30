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Ekonomi

Bakan Albayrak: Piyasalardaki toparlanma güçlü şekilde sürüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Güven endekslerinin tümünde sağlanan iyileşme ile birlikte piyasalardaki toparlanma güçlü bir şekilde sürüyor." açıklamasında bulundu.

2019-10-30 14:07:00 -
Bakan Albayrak: Piyasalardaki toparlanma güçlü şekilde sürüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından ekim ayına dair ekonomik güven endeksi hakkında paylaşımda bulundu.

Güven endekslerinin tümünde sağlanan iyileşmeyle piyasalardaki toparlanmanın güçlü bir şekilde sürdüğüne işaret eden Berat Albayrak, "Bu alanda yakaladığımız ivme, değişim ve arzu ettiğimiz sürdürülebilir büyümenin itici güçlerinden biri olacak." değerlendirmesinde bulundu.

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