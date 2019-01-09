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Bakan Albayrak, MÜSİAD başkanlarıyla buluşuyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün Ankara’da gerçekleştirilecek olan “MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı”na katılacak.

09 Ocak 2019 Çarşamba 11:49
Bakan Albayrak, MÜSİAD başkanlarıyla buluşuyor

MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı” bugün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın katılımıyla gerçekleştiriliyor. Toplantıda, 2018 yılındaki ekonomik gelişmeler değerlendirilerek 2019 yılı beklentilerinin ele alınması bekleniyor.

Basına kapalı olarak Ankara’da gerçekleştirilecek toplantıya, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan’ın yanı sıra Türkiye’nin 86 noktasından şube başkanları katılacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 11:49
  1. Ankara
  2. MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı
  3. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  4. MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan

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